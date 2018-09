Esporte Felipão fecha treino do Palmeiras e mantém mistério na véspera do clássico O treinador, que está em sua terceira passagem pelo Palmeiras, busca sua vitória de número 200 no comando do clube

O técnico Luiz Felipe Scolari fechou neste sábado (8) o último treino do Palmeiras antes do clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro clássico de Felipão desde que retornou ao clube alviverde, em agosto. Se vencer, treinador alcançará a marca de 200 vitórias no comando do Palmeira...