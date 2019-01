Esporte Felipão esboça time titular do Palmeiras com base de 2018 Treinador alviverde ainda tem dúvidas na ponta pela direita, vaga que era ocupada por Willian, que agora está machucado

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, começou nesta quarta-feira a montar o time titular da equipe para a estreia no Campeonato Paulista. Com o elenco dividido em três formações no trabalho na Academia de Futebol, o treinador montou a principal delas com a presença de dez jogadores que participaram da base do time campeão brasileiro do ano passado. O grupo ...