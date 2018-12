Esporte Felipão confirma oferta para treinar seleção da Colômbia: "Tenho de pensar" Treinador afirma que já passou muito tempo fora do Brasil e que sua identificação com o Palmeiras pode pesar na decisão

O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou nesta segunda-feira que tem uma proposta para assumir a seleção da Colômbia, mas "precisa pensar" sobre o seu futuro. O treinador do Palmeiras fez a declaração na cerimônia de premiação do troféu Bola de Prata, concedida anualmente pela ESPN Brasil aos melhores do torneio. Ele foi premiado como o melhor técnico d...