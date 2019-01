Esporte Felipão comanda primeiro treino tático do Palmeiras na temporada No sábado será o primeiro teste da temporada, o jogo-treino com o Comercial, na Academia de Futebol

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, comandou nesta quinta-feira a primeira atividade tática do time em 2019. Depois de dias trabalhos físicos e técnicos, o treinador reuniu o grupo pela manhã para iniciar os ajustes finais da formação que no sábado terá o primeiro teste da temporada, o jogo-treino com o Comercial, na Academia de Futebol. Em treino fechado à i...