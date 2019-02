Esporte Felipão comanda coletivo no Palmeiras em treino fechado e poupa Ricardo Goulart O reforço trazido por empréstimo do Guangzhou Evergrande, da China, havia feito na quarta-feira o primeiro treino com bola junto com os companheiros

O Palmeiras começou nesta quinta-feira a definir o time titular para o jogo da próxima segunda, contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Em treino fechado na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou uma atividade coletiva sem a presença do atacante Ricardo Goulart, que no dia anterior havia treinado com bola pela primeira vez. O reforço tra...