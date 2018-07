Esporte Felipão é o novo técnico do Palmeiras e assume o time pela 3ª vez

O técnico Luiz Felipe Scolari está de volta ao Palmeiras. Cerca de seis anos depois de encerrar a sua segunda passagem pelo clube, o treinador de 69 anos acertou nesta quinta-feira o retorno após recusar oportunidades de dirigir as seleções do Egito e da Coreia do Sul em busca da oportunidade de voltar a dirigir a equipe onde conquistou cinco taças. O treinador c...