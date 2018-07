Esporte Felipão é o nome preferido pela direção do Palmeiras para assumir o time O técnico está sem clube desde a saída do Guangzhou Evergrande, da China, no fim do ano passado

O Palmeiras definiu um nome prioritário para assumir o comando do time. Luiz Felipe Scolari, de 69 anos, é o objetivo da diretoria neste momento. O técnico está sem clube desde a saída do Guangzhou Evergrande, da China, no fim do ano passado, e agrada a cúpula palmeirense pelo perfil experiente, pelo currículo vencedor na equipe e pelo conhecimento sobre os bastidores d...