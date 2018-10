Esporte Felipão é absolvido pelo STJD e dirige Palmeiras no Rio; Mattos leva advertência Técnico do time paulista foi julgado por declarações dadas após jogos contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o técnico Luiz Felipe Scolari e aplicou apenas uma advertência ao diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, nesta sexta-feira (26) pela manhã, no Rio, onde os dois foram julgados por declarações polêmicas dadas após duas diferentes partidas do time paulista contra o Cruzeiro. Felipão havia sido d...