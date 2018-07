Esporte Federer volta a vencer fácil e dá novo passo em busca de 9º título em Wimbledon O suíço estreou vencendo o eslovaco Lukas Lackto por 3 a 0

Atual campeão de Wimbledon e em busca de seu nono título do tradicional Grand Slam, Roger Federer deu um novo passo para alcançar este objetivo ao vencer mais uma adversário com facilidade, nesta quarta-feira, em Londres. O suíço bateu o eslovaco Lukas Lacko por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1, em 1h30min, e garantiu vaga na terceira rodada da competição. ...