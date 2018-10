Esporte Federer sofre, mas vence jovem russo na estreia no Masters de Xangai O segundo melhor tenista do mundo sofreu para quebrar a barreira russa de Daniil Medvedev. Por fim o suíço conseguir vencer por 2 sets a 1

O suíço Roger Federer sofreu mais do que esperava para vencer em sua estreia no Masters 1000 de Xangai, na China, nesta quarta-feira (10). O tenista número dois do mundo precisou de quase duas horas para superar o jovem russo Daniil Medvedev, de 22 anos, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. Atual campeão na quadra dura e rápida de Xangai, Federe...