Federação muda clássico entre Vila Nova e Atlético para o Olímpico

O clássico entre Vila Nova e Atlético, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, neste sábado (27), às 17 horas, será disputado no Estádio Olímpico. A Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou, nesta quarta-feira (24), a mudança do local da partida, antes marcada para o Estádio Serra Dourada.

A justificativa é a não conclusão do processo de revitalização do gramado do Serra Dourada. O local, impedido de ser utilizado nas primeiras rodadas do Goianão 2018, tinha previsão de reabertura no fim de janeiro, mas ainda não está liberado.

A partida entre Vila Nova e Atlético será o segundo clássico realizado no Olímpico desde a sua reinauguração, em meados de 2016. O primeiro foi a partida entre Goiás e Vila Nova, domingo (21), que teve a presença apenas de torcida do clube mandante, o alviverde, e terminou com vitória colorada por 1 a 0. Agora, o clássico entre Vila Nova e Atlético terá as duas torcidas no estádio.

No início de 2017, a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), que administra o estádio, publicou uma portaria que proibia a realização de clássicos na praça esportiva. O órgão anunciou que revogaria a norma, mas isso não ocorreu. Posteriormente, informou que foi feito um ofício específico de autorização para realização de Vila Nova x Atlético.