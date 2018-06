Esporte Federação Mexicana faz campanha para torcedores pararem com gritos homofóbicos

A Federação Mexicana de Futebol utilizou nesta quarta-feira as redes sociais para pedir a seus torcedores que parem de entoar gritos homofóbicos na Copa do Mundo. A entidade tem tentado sem sucesso acabar com uma mania da torcida, que causado prejuízo financeiro ao futebol do país. Apesar de terem reforçado esse pedido antes da estreia da equipe, na vitória por 1 ...