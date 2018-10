Esporte Federação mantém as portas fechadas para a volta de Benzema à seleção francesa Atacante do Real Madrid não atua pela equipe nacional desde 2015, após supostamente ter chantageado seu ex-companheiro de seleção

Depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, na qual a França se sagrou bicampeã ao triunfar na Rússia, Karim Benzema estava esperançoso com a possibilidade de poder voltar a atuar pela seleção do seu país a partir de agora. Porém, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, deixou claro que as portas do time nacional continuam fechadas para o...