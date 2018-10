Esporte Federação Goiana de Futebol marca eleição para 22 de outubro Em edital publicado nesta segunda-feira (8) em seu site, entidade diz que registros para chapas serão realizados entre os dias 11 e 17 de outubro

A Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou em seu site nesta segunda-feira (8) que a eleição que vai definir os próximos presidente e vices da entidade será realizada no dia 22 de outubro. O mandato será de 2019 a 2022. De acordo com o edital de convocação publicado no site da FGF, associações de prática esportiva e ligas amadoras, todas filiadas à FGF e com direi...