Esporte Federação divulga tabela do Goianão 2019. Goiás e Goiânia se enfrentam na 1ª rodada Estadual terá rodada de abertura nos dias 19 e 20 de janeiro

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou, nesta terça-feira (20), a tabela do Campeonato Goiano 2019. Nos dias 19 e 20 de janeiro, a rodada de abertura do Estadual será realizada. Goiânia e Goiás se enfrentam na 1ª rodada, no Serra Dourada - o confronto entre os dois clubes não ocorre desde o dia 7 de fevereiro de 2007, quando houve empate por 0 a 0. A compet...