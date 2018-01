Federação altera datas e horários de 7 partidas no 2º turno do Goianão

Em função de atender a grade da televisão aberta e também da fechada (PFC), a Federação Goiana de Futebol alterou algumas datas e horários de 7 partidas do 2º turno do Goianão, que começa no dia 3 de fevereiro.

Na 1ª rodada, três partidas sofreram alteração. Grêmio Anápolis e Atlético, que estava marcado para o dia 3/02 (sábado), às 17 horas, no Jonas Duarte, passa para o dia 4/02(domingo), no mesmo local e horário. Em função desse jogo, o duelo entre Anápolis e Iporá, foi antecipado para o dia 3/02, às 17 horas, no Jonas Duarte.

A última mudança na 1ª rodada é no clássico entre Vila Nova e Goiás, que estava marcado para o dia 4/02 (domingo), às 17 horas, no Serra Dourada, mas será antecipado para o dia 03/02 (sábado), mantendo o mesmo horário e local.

Na 2ª rodada, duas partidas sofreram alteração. Atlético e Itumbiara, que está marcado para o dia 10/02 (sábado), no estádio Olímpico, teve o horário antecipado das 17 horas para às 16h30. Já no duelo entre Goiás e Aparecidense, que está marcado para a Serrinha, também no dia 10/02, teve apenas o horário remarcado das 17 horas para as 16 horas.

As últimas mudanças foram na 3ª rodada. Anápolis e Goiás teve o horário transferido das 20h30 para às 21h45, mantendo data (14/02) e local (Jonas Duarte) inalterados. O duelo entre Vila Nova e Anapolina, que estava marcado para o dia 14/02 (quarta-feira), no Serra Dourada, será transferido para o dia 15/02 (quinta-feira), às 19h30.