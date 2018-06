Esporte Federação Alemã suspende funcionários que provocaram suecos após gol de Kroos

A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) suspendeu da próxima partida da seleção na Copa do Mundo dois membros da delegação que está na Rússia. De acordo com a entidade, os funcionários tiveram um comportamento "inadequado" durante a partida contra a Suécia e causaram um desentendimento acalorado com integrantes do banco rival. Na vitória da Aleman...