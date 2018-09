Esporte Fechamento do mercado define elencos para busca pela elite Após investimento, goianos avaliam times formados e mantêm otimismo na busca pelo acesso

Com o encerramento nesta segunda-feira do período de inscrições de jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro os clubes goianos não poderão mais se reforçar até o fim do campeonato, que vai chegando em sua reta final. Na última semana, Atlético, Goiás e Vila Nova, aproveitaram para trazer suas últimas apostas para buscar o acesso, já que os três seguem na briga...