Esporte Favorito, Demoliner decepciona e cai na estreia das duplas em Córdoba

Em sua primeira competição desde a sua participação no Aberto da Austrália, Grand Slam encerrado no final do mês passado, o brasileiro Marcelo Demoliner decepcionou ao ser eliminado já na estreia da chave de duplas do Torneio de Córdoba, na Argentina. Na condição de segundo favorito desta disputa ao lado do dinamarquês Frederik Nielsen, o tenista acabou sendo derrot...