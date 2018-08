Esporte Família decide transferir Michael Schumacher para mansão em Maiorca, na Espanha Informação foi confirmada pela prefeita Katia Rouarch

A família do ex-piloto Michael Schumacher pretende transferir o alemão de Gland, na Suíça, para a cidade de Andratx, na ilha de Maiorca, na Espanha. Prefeita do município espanhol, Katia Rouarch confirmou a informação de que Corina Schumacher, a esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1, vai se mudar com o marido para uma luxuosa casa comprada na região. "Posso ...