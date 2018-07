Esporte Falta de eficiência custa série invicta ao Dragão Fora de casa, Atlético perde para o São Bento, que marcou dois gols em apenas três finalizações certas

São Bento e Atlético entraram em campo neste sábado (28), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), com objetivos distintos. O time goiano pensava no G4 e vinha de uma sequência de sete partidas de invencibilidade, o clube paulista só queria se afastar da zona do rebaixamento. Durante o jogo, o Dragão dominou a posse de bola, mas quem teve eficiência foi o dono da c...