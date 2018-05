Esporte "Falso 9", Júnior Brandão se diz guerreiro e quer agarrar chance Jogador será titular nesta sexta-feira, contra o Oeste, pelo Campeonato Brasileiro

Júnior Brandão vai começar, pela primeira vez, um jogo como titular na Série B no ataque do Atlético. Na noite desta sexta-feira (25), o atacante será titular no jogo com o Oeste (SP), às 19h15, no Estádio Olímpico. À chance foi conquistada após a boa apresentação diante da Ponte Preta, na vitória de virada por 3 a 1, fora. "Disse ao Tencati (Claudio, téc...