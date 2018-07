Esporte Falhas pelo alto derrubam Vila Nova Fora de casa, Tigre sofre dois gols de cabeça do Figueirense, tenta reação, mas não consegue evitar revés

Após apagão aéreo, o Vila Nova sofreu dois gols e não conseguiu reagir a tempo para evitar a derrota para o Figueirense, por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vila Nova viu chegar ao fim uma sequência de oito jogos sem derrotas na competição nacional e conheceu ...