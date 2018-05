Esporte Falhas no setor ofensivo levam Vila Nova a deixar G4 Equipe colorada tem mau aproveitamento no ataque em jogo contra o Coritiba e não se mantém no grupo dos quatro primeiros após 7ª rodada

O Vila Nova foi batido pelo Coritiba, por 2 a 0, nesta sexta-feira (25), no Estádio Couto Pereira, e deixou o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Após início arrasador na competição nacional, o Tigre chegou ao terceiro jogo sem vitória e caiu para 5ª colocação, com 13 pontos. O time colorado sofreu um gol aos 4 minutos, com Chiquinho, que fez com que o Tigre...