Esporte 'Falaram demais e foram embora para casa', diz Neymar sobre reclamação de mexicanos Eleito melhor jogador da partida, o camisa 10 deixou o campo reclamando da deslealdade do time adversário

Neymar marcou um gol e participou diretamente do outro, feito por Firmino, na vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre o México nesta segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Eleito melhor jogador da partida, o camisa 10 deixou o campo reclamando da deslealdade do time adversário. No segundo tempo, Neymar levou um pisão no tornozelo de Mig...