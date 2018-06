Esporte "Falar até papagaio fala", desabafa Neymar após vitória do Brasil e choro na Copa Atacante da seleção brasileira foi às lágrimas após o término do jogo contra a Costa Rica

Neymar usou as redes sociais para desabafar após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. No Instagram, o atacante atacou os críticos e usou até um palavrão para destacar a atuação da seleção. Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! ...