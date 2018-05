Esporte Fagner corre no gramado e deve treinar com bola com a seleção na terça O jogador ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida na coxa direita, no final de abril, em uma partida pelo Corinthians

Uma das preocupações do técnico Tite, o lateral direito Fagner foi a campo nesta segunda-feira (28) poucas horas depois da chegada da seleção brasileira a Londres. Ainda em processo de recuperação, o jogador do Corinthians apenas correu em torno do campo na primeira atividade do grupo brasileiro no Tottenham Hotspur Training Center, localizado ao norte da capital inglesa. ...