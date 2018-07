Esporte Fagner admite que pode deixar o Corinthians, mas nega propostas oficiais Atleta atuou como titular da seleção brasileira na maioria das partidas na Copa do Mundo

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, Fagner volta aos treinamentos do Corinthians mais valorizado e com a expectativa de chegar uma proposta para ele seguir o caminho de tantos outros atletas e ser negociado nesta janela de transferências. Entretanto, ele assegura que ainda não há nenhuma oferta oficial. "A gente sabe o que pode acontecer, ainda mais ...