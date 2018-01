Faça o teste e descubra se você seria escalado para a arbitragem de 2018

Na noite de segunda-feira (8), os árbitros e assistentes goianos passaram por um teste teórico. O POPULAR fez a prova e disponibiliza as 20 questões para você testar seu conhecimento sobre regras de arbitragem.

Para os árbitros e assistentes credenciados, a regra é clara: tem de acertar no mínimo 14 para ser aprovado para trabalhar no Goianão 2018. Se o candidato acertar 50% (10 questões), vai para uma repescagem e poderá passar por novo teste para apitar a partir da 2ª rodada do Estadual. Se não acertar nem isso, terá de esperar uma nova oportunidade após o fim do 1º turno para repetir o teste.

Faça o teste abaixo: