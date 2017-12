Fórmula 1 no radar dos Fittipaldi

Sem perspectiva de ter um representante brasileiro na Fórmula 1 em 2018, um nome conhecido do automobilismo nacional pode recolocar o País no mapa da principal categoria do automobilismo mundial. A terceira geração dos Fittipaldi pode emplacar os irmãos Pietro, de 21 anos, e Enzo, de 16 anos, netos do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Além de Emerson, o primo de 2º g...