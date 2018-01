Férias do treinador foram de curso e estudo

Os treinos do reformulado Atlético até agora, na pré-temporada de 2018, agradaram ao treinador João Paulo Sanches. De acordo com o técnico do Dragão, o começo de preparação, focado na recuperação física e adaptação dos atletas, mostrou que o grupo está encaminhado para ser um elenco competitivo. João Paulo Sanches salienta que a adaptação e conversas internas poderão ajudar ...