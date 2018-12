Esporte Félix da Costa vence prova da Fórmula E na Arábia Saudita; Massa termina em 14º Além de Massa, Lucas Di Grassi e Nelsinho Piquet também participaram da prova. Os pilotos terminaram na 9ª e 10ª colocação

O português António Félix da Costa venceu a primeira etapa do Mundial 2018-2019 de Fórmula E, disputada neste sábado (15), na Arábia Saudita. Na liderança após os 45 minutos regulamentares, o piloto deu mais uma volta no circuito e garantiu o triunfo com o carro da BMW i Andretti Motorsport. Pole position no circuito em Al-Diriyah, Félix da Costa conseguiu administrar...