Fã de Guga, Gael Monfils busca bom ritmo no Rio Open

Dono de sete títulos de nível ATP e ex-número 6 do mundo, Gael Monfils é mais lembrado pelas jogadas acrobáticas durante os jogos do que pelos resultados. Os golpes arriscados e a desenvoltura com que o francês de 31 anos se movimenta pela quadra lhe deram a fama de showman.

Pela segunda vez no Brasil, o atual 43º do ranking se diz satisfeito com a fama gerada pelo seu estilo de jogo, que deve encantar os fãs brasileiros no Rio Open e no Brasil Open, no Rio e em São Paulo. “No final das contas, a única coisa que quero é ganhar o ponto”, disse o francês em entrevista por e-mail.

Gael Monfils jogará pela primeira vez a gira sul-americana de saibro. Após competir em Quito, no Equador, e em Buenos Aires, na Argentina, ele está no Rio Open e, na semana seguinte, jogará em São Paulo. A meta do francês, fã declarado de Gustavo Kuerten, é ganhar ritmo no saibro para fazer bonito em Roland Garros, em maio.

O tenista quer conhecer melhor o Rio, já que teve poucas oportunidades de passear durante a Olimpíada de 2016, e, se possível, se encontrar com Pelé. Monfils tem história com o futebol. Seu pai tentou a carreira de jogador na ilha de Guadalupe, que faz parte do Caribe francês. Hoje, o tenista acompanha a trajetória de Neymar no PSG, para o qual torce.