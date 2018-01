Fã de Federer, treinador usa tenista como inspiração

Mesmo sem poder comandar sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Itumbiara, na 4ª rodada, o técnico Hélio dos Anjos, do Goiás, teve papel crucial para o triunfo esmeraldino e se inspirou no tenista Roger Federer para isso. O treinador utilizou um vídeo de 90 segundos mostrando a celebração do atleta suíço, de 36 anos, após ganhar seu 20º Grand Slam, no domingo (29). ...