Fábio Sanches é 3ª baixa neste ano

O zagueiro Fábio Sanches, que era cotado para formar a dupla de zaga titular do Goiás, ficará sem atuar praticamente todo o ano. Contra o Grêmio, Fábio Sanches teve rompimento do ligamento cruzado do joelho direito e deverá ficar de 8 a 9 meses sem atuar, conforme a previsão do médico do Goiás, Matheus Machado. O jogador deve ser submetido a cirurgia na próxima semana. F...