Esporte Expulsão de Dedé inicia revolta de clubes do Brasil

A expulsão do zagueiro Dedé na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre Cruzeiro e Boca Juniors, quarta-feira, fez com que os clubes brasileiros iniciassem um movimento de união na tentativa de aumentar a representatividade do País na Conmebol. O pontapé inicial partiu do próprio Cruzeiro, que, na sequência, ganhou apoio de Santos e Palmeiras. ...