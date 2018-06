Esporte Experiente, Willian quer manter o auge Prestes a disputar sua 2ª Copa, jogador diz viver melhor momento da carreira, mas admite: “Não posso me acomodar”

Aos 29 anos, o meia-atacante Willian considera que chega à sua segunda Copa do Mundo no melhor momento de sua carreira. Disse mais uma vez que não se considera titular nem reserva, mas sim um jogador que tem qualidades de contribuir com o time e garantiu estar tranquilo para o desafio. Mas sem acomodação. “Sem dúvida é o melhor momento da minha carreira. Fiz boa...