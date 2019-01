Esporte Experiente em clássicos, Fábio diz que bater Atlético-MG é importante ao Cruzeiro Encontro de rivais será às 11h de domingo (27), no Mineirão

A dois dias do primeiro clássico da temporada de 2019, os jogadores do Cruzeiro trabalharam bastante na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Como o duelo contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, no estádio do Mineirão, será às 11 horas, o técnico Mano Menezes exigiu bastante dos atletas, que ainda estão em período d...