Esporte Experiência para agregar dentro e fora de campo

O Goiás investiu em um nome de peso e experiência para o seu grupo de goleiros - Sidão, de 36 anos, chega à Serrinha não como aposta, mas realidade que busca recuperar o prestígio que perdeu em seu ex-clube, o São Paulo. O jogador terminou a temporada no banco de reservas do tricolor paulista e calejado pelas constantes críticas da torcida, mas aceitou o desafio, no G...