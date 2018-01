Experiência aprovada em evento-teste

Se depender da experiência que a goiana Renata Rossi viveu durante a Copa das Confederações, em 2017, a Copa do Mundo será excelente. Ao todo, foram quatro jogos assistidos pela funcionária do Itamaraty no País da Copa. “Tudo pareceu funcionar bem e até minha mãe, que tem dificuldade motora, aproveitou sem maiores problemas. O clima era de muita festa, foi muito...