Esporte Exame não constata lesão e Renato Augusto reduz chance de corte na seleção O jogador, que sente dores no joelho esquerdo, não treina com o grupo há uma semana

O meia Renato Augusto foi submetido na manhã desta quarta-feira (6), em um clínica em Londres, a um exame que constatou não haver lesão no joelho esquerdo que o impede de treinar com bola junto com seus companheiros de seleção brasileira há uma semana. Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, o jogador ainda não pode comemorar totalmente estar livre do risco de co...