Exame aponta lesão muscular e Cavani segue como dúvida na seleção uruguaia

Nome do jogo na vitória por 2 a 1 sobre Portugal que garantiu a classificação da seleção do Uruguai às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, Edinson Cavani passou por um exame nesta segunda-feira para avaliar sua condição física. O atacante não teve ruptura das fibras musculares, mas a ressonância magnética apontou um edema no músculo da panturrilha esquerda. "O Depart...