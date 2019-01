Esporte Ex-zagueiro usa parceria com o mestre para crescer Bicampeão goiano como jogador, Henrique dos Santos comemora oportunidade de trabalhar com Artur Neto, agora como auxiliar

De volta à elite do futebol goiano após 12 anos, o Goiânia tem em seu grupo vários personagens vitoriosos em âmbito estadual, como o goleiro Márcio, o lateral direito Vitor e o treinador Artur Neto. A lista de profissionais que já venceram o Campeonato Goiano também tem o nome do ex-zagueiro Henrique dos Santos, que chegou para ser o auxiliar técnico do Galo.Revelado...