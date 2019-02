Esporte Ex-treinador do Flamengo, Maurício Barbieri lamenta tragédia: "Coração apertado" Técnico do Goiás lamentou incêndio que ocorreu na manhã desta sexta-feira (08) no Centro de Treinamento do clube carioca e deixou 10 mortos

Técnico do Goiás, Maurício Barbieri lamentou o incêndio que ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ex-técnico do Flamengo, o profissional se mostrou abatido, afirmou estar com o coração apertado e pediu orações aos familiares das vítimas. "Meu coração está apertado, não só o meu, mas acredi...