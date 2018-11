Esporte Ex-Santos, zagueiro Robson Bambu assina contrato com o Atlético-PR Zagueiro atua também pelos lados do campo, ressaltando a versatilidade de seu estilo de jogo

Robson Bambu é o novo reforço do Atlético Paranaense para a temporada 2019. O zagueiro, de 21 anos, que estava no Santos, assinou contrato nesta quinta-feira (23). "Estou muito feliz, porque é um clube grande, que está buscando uma vaga na final da Sul-Americana e também no Brasileiro para chegar a Libertadores", disse. "Acompanhei jogos do time e vi o suporte q...