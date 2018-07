Esporte Ex-presidente do Barça foi investigado por compra ilegal de fígado para Abidal Segundo o jornal El Confidencial, Sandro Rosell teria feito a compra em 2011, porém o caso foi arquivado por falta de provas

Afundado em problemas judiciais, o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell viu um novo caso envolvendo seu nome estourar na Espanha nesta quarta-feira (4). E este, dos mais insólitos. O ex-dirigente foi investigado por suposta compra ilegal de um órgão humano, no caso, um fígado. De acordo com o jornal El Confidencial, escutas gravadas pela guarda civil e a políci...