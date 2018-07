Esporte Ex-lateral Philipp Lahm e modelo russa vão levar troféu até a final da Copa Dupla vai levar a taça até a beira do gramado, onde ficará até o fim da partida decisiva, entre Croácia e França, no Luzhniki Stadium, em Moscou

A cobiçada taça da Copa do Mundo será apresentada na final de domingo pelo ex-lateral Philipp Lahm, capitão da seleção da Alemanha na conquista do título no Mundial de 2014, e pela modelo russa Natalia Vodianova. A dupla vai levar a taça até a beira do gramado, onde ficará até o fim da partida decisiva, entre Croácia e França, no Luzhniki Stadium, em Moscou. Lahm will be...