Esporte Ex-jogadores querem criar conselho para representar a CBF na Fifa Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu estão entre os nomes do projeto que será apresentado ao futuro presidente da entidade

Ex-craques da seleção brasileira querem criar uma espécie de conselho para representar a CBF e fortalecer o papel da entidade nos debates dentro da própria Fifa. Com exclusividade ao jornal O Estado de S.Paulo, o ex-jogador Roberto Carlos, campeão do mundo em 2002, revelou o plano e indicou que o conselho de "notáveis" poderia ser formado com Ronaldo, Cafu e Bebeto, a...