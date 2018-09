Esporte Ex-jogadores analisam chances de classificação

A Copa do Brasil vai conhecer nesta quarta-feira os dois finalistas da competição. O POPULAR ouviu ex-jogadores que atuaram pelos quatro times semifinalistas, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. No duelo entre Corinthians e Flamengo, a expectativa é de um jogo diferente do empate (0 a 0) da ida. “O primeiro jogo foi deprimente ver o Corinthians atuando daquela ...