Ex-jogador entra na pauta para ser dirigente do Goiás

Com o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e a pior campanha do clube na história, a diretoria do Goiás trabalha para reformular o departamento de futebol do clube. Além de mudanças no elenco, que devem ser profundas, novos profissionais devem integrar a área.

Sem um diretor de futebol desde a saída de Osmar Lucindo, essa ainda é uma lacuna a ser preenchida.

Nas últimas semanas, o médico Mauro Machado tem cumprido papel semelhante e assessora o presidente Marcelo Almeida.

Nos últimos dias, o nome do ex-jogador Túlio Lustosa, também conhecido pelo torcedor como Túlio “Guerreiro”, ganhou força nos bastidores esmeraldinos.

Além da experiência como jogador em três passagens pelo Goiás e de ter vestido camisas como de Corinthians e Botafogo, Túlio Lustosa conhece o lado da gestão do futebol, pois é presidente do Sobradinho, clube do futebol do Distrito Federal.

Para a próxima temporada, a garantia é que o técnico Hélio dos Anjos comandará a equipe ao lado de sua comissão técnica. Em sua carreira de jogador, Túlio Lustosa trabalhou com Hélio dos Anjos no Goiás.